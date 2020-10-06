夜市UPDATES：美股早市變化不大　港股夜期高水

市場關注聯儲局主席鮑威爾講話、美國總統特朗普健康狀況及財政刺激方案進度。美股早市變化不大，道指目前報28,224點，升75點或0.27%；標指報3,409點，升0.5點或0.01%；納指報11,327點，跌4點或0.04%。港股期指夜市報24,034點，升83點，高水53點。

另外，市場關注聯儲局主席鮑威爾將發表講話，近期多位聯儲局官員在發言都提及美國經濟前景的最新預期和貨幣政策的觀點，投資者需關注官員的立場是否出現了轉變。

最新民調顯示，民主黨候選人拜登的支持率較特朗普領先10個百分點，這次的民調時間是第一次總統辯論之後、特朗普宣布其病毒檢測結果之前。摩根士丹利財富管理首席投資官Lisa Shalett認為，民調顯示拜登的領先幅度擴大，有助於消除最近一直困擾着股市的不確定性因素。

知名華爾街分析師希夫表示，很難預測這件事接下來的動態，但假設特朗普順利康復了，這對他的連任來說其實是不利的。

市場翘首以待的財政刺激方案仍只是「有可能」！周一眾議院民主黨領袖佩洛西和財政部長姆紐欽進行了約一小時的電話會議，依然無法就新一輪紓困計劃達成一致。不過，雙方就各類具體金額安排展開討論，並為周二的進一步談判作準備。

【21:30】美股道指周一收市勁升465點後，周二早段報28,244點，續升95點，但以科技股掛帥的納指則跌22點，報11,310點。

美國總統特朗普健康好轉，加上刺激經濟方案談判取得進展。百達資產管理首席策略員Luca Paolini表示，周一市場亢奮反映投資者「鬆一口氣」，但同時意識到並非所有問題經已解決。他相信直至大選選情和美國經濟復甦更加清晰前，美股只會窄幅上落。

另外，花旗把科技股投資評級再次調升至「增持」，該行指雖然科技股估值似乎昂貴，但若其他行業每股盈利遭下調，相信屆時科技股表現將會跑贏，因此該行亦看好整體美股。該行分析員並提到，資訊科技股是實質利率低企的主要贏家。

蘋果公司(Apple Inc.)股價早段跌0.67%至115.72美元，Facebook挫0.74%至262.69美元。倉庫式零售商Costco獲巴克萊調高投資評級至「增持」，目標價由330美元大幅上調至400美元，Costco早段升0.65%至360.93美元。

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