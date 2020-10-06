美大選風險增！逾半分析師看好亞洲　惟仍增持現金

距離美國總統大選不夠一個月，由於現任總統特朗普上任以來，市場對其爭議不斷，導致他與對手、前副總統拜登鬥得難分難解。財經媒體CNBC以不記名方式訪問了30名駐亞太區的投資策略師，過半數對亞洲股市前景樂觀，惟更多人表明正增持現金、以及黃金等風險相對較低的資產，應對大選月的不確定性。

調查結果經已反映特朗普爆出染上新冠肺炎這個「十月驚奇」後的最新預測。現時覺得他能成功連任的只有7人(23.33%)，而明確押注他會被拜登擊敗的則有12人(40%)，其餘11人(36.67%)覺得選舉結果會受到挑戰，難怪多達63.33%的受訪者表示乾脆增持美元、日圓、黃金及美國國債，務求避開金融市場的風浪。

不過，一如外資券商的觀點，不少受訪者認為，就算拜登入主白宮，中美兩國緊張關係不見得會緩和，其中一人直指「抗中已經是美國外交政策、以及國防和情報機關的共識」。絕大多數受訪者相信，若特朗普連任，中美關係會因為香港問題、人權爭議及疫情而變得更差，經濟會繼續脫鈎。

此外，或許市場已經「適應」中美無望重修舊好，逾半數受訪策略師看好亞洲股市，指大選過後會有更大上升空間，主要是區內疫情明顯比其他地區緩和，以及經濟較早復甦，「就算美國總統大選前後一段時間內，亞洲股市會變得波動，但明年總會反彈」。就算拜登也未必會對中國「鬆章」，其經濟政策亦不利美股。

選股方面，三分之一受訪策略師認為，現時應該減持科技股「食胡」，把資金轉戰可望受惠經濟復甦的銀行和工業股，並買入防守性較高的醫療保健股、消費股及高息股。

不過，如果一定要在中國科技股和美國科技股之間「二揀一」，六成受訪者表示偏好中國科企，理由包括估值比較便宜及監管風險較低，事關拜登上台可能會增強對美國科技股的監管。與此同時，國際投資者對於在內地和香港上市科技板塊新股的興趣「只會與日俱增」。

亦有策略師指，之所以對中國科技股看高一線，原因是相關股票期權較美國科技股的少，換言之投機性和波動程度較低。之前有傳日本軟銀集團曾豪擲約40億美元狂掃美國科技股期權，招來「納指巨鯨」稱號，而這個策略被指在三月後美股反彈期間，放大了科技股的升幅，播下美國科技股上月初暴瀉的種子。

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