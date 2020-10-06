【悲情樓市】二手爆蝕讓潮　上季損手個案逾百宗未衰完

在剛過去的第三季，香港肺炎疫症大爆發，加上政冶氣氛不穩，引發二手樓市蝕讓潮。綜合市場資料，上季全港湧現至少100宗住宅帳面貶值易手個案。有關情況蔓延至今季，周二(6日)單日再出現3宗同類成交，元朗娉廷洋房以1,600萬港元登記沽出，較4年前入貨價帳面再低約13%。

近月業主睇淡後市，寧願損手都要套現。今年7至9月出現的私宅帳蝕個案中，佔逾20%屬持貨約3年或以內的二手買賣，合共錄得約24宗，當中逾50%交易仍未過辣招期，即帳面「輸凸」之餘，原業主有機會需另付額外印花稅。

事實上，環球經濟仍存隱憂，市場繼續有損手買賣。資料顯示，上述娉廷雙號屋，以1,600萬元登記售出，原業主2016年以1,840餘萬元購入，帳面貶值逾240萬元。據一手銷售資訊網資料，原業主一手購入時，除獲發展商代繳上限為成交金額4.25%的從價印花稅外，亦有機會取得18萬元現金回贈。

區內代理稱，該洋房實用面積1,621方呎，另連345方呎花園，早於去年開價2,000萬元放盤，劈價400萬元沽，成交呎價約9,870元。而同項目洋房7月中亦錄另一宗蝕讓，呎價約1.2萬元。

市區盤連錄同類個案。資料顯示，旺角麥花臣匯1B座高層單位，以700萬元登記售出，原業主持貨逾5年帳蝕逾40萬元。據了解，單位為一房間隔，實用面積367方呎，呎價約19,074元。

啟德嘉匯7座一個低層單位，亦以770萬元登記售出。中原施蒂文指，上址實用面積358方呎，7月時開價830萬元，累減60萬元沽，呎價21,508元，持貨約3年貶值不足1%。

此外，市場不少成交都要蝕使費，單在9月已錄至少26宗個案。晉誠地產胡卓輝稱，屯門青山公路青麗灣別墅C型單號屋，實用面積1,780方呎，連花園及兩個車位，以2,050萬元售出，呎價11,517元，原業主持貨3年帳面僅賺約20萬元，屬明賺實蝕。另一幢同類型洋房亦售2,000萬元，呎價11,236元創項目近年新低。他又指，現時經濟環境下，辣招已不合時宜，認為政府應該盡快撤辣。

資深投資者伍冠流認為，上季疫情爆發，加上社會氣氛動盪，總會有業主看淡後市，市場遂出現割價蝕賣情況。蝕讓業主除急需現金套現，個別亦恐日後樓價再跌，為減少蝕幅，而加快沽貨。他預期，類似情況今季會繼續出現。

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