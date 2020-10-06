市區舖位連錄低價成交 塘尾道呎價約1.29萬元
2020年10月06日 23:03
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旺角塘尾道食肆租用地舖，鄰近雷生春，以呎價1.29萬元易手。
市場再有舖位以低市價易手。消息指，旺角塘尾道201至203號華安樓地舖，建築面積約1,200方呎，以1,550萬元易手，低市價約15%，呎價約1.29萬元，單位原先叫價2,500萬元，現累劈近千萬元賣出。該舖現以月租2.5萬元租予食肆，租金回報率約1.9%。另外，佐敦偉晴街82至88號地下單號舖，建築面積約333方呎，原業主叫價1,000萬元，最終以818萬元賣出，亦較市價低約10%，呎價約2.46萬元。該舖租客為寵物店，原先月租2.2萬元，新冠肺炎疫情爆發後減租至1.6萬元，回報約2.3%。
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