【產經評論】美藉賣油玩通吃　既削中東又傷華

中美在年初簽訂首階段貿易協議，為履行承諾，中國須向美國買大量石油及天然氣產品。在美國眼中，此舉解決貿易問題為次，箝制中國在中東產油國的經濟影響力為實，以削弱中國在國際舞台的影響力。美國下一個目標好可能是大打「金融牌」，劍指中國內部穩定，使之難圖以守代攻，繼以再掀一場硬仗，分出高下！

雖然中國較先走出疫情，經濟亦正復甦，惟因早前受疫情影響而暫停購買美國油氣產品，若要兌現在明年底前採購逾五百億美元相關產品的承諾，未來必要加大採購力度，變相須削減中東產油國的購買量。一言以蔽之，美國這招可限制中國向中東輸送利益。畢竟中國在中東的交往離不開一個「錢」字，中國與沙特簽署的百億美元能源及貿易協議，以及盛傳與伊朗簽署廿五年全面合作協議，皆離不開充當「大買家」。

另一方面，近季美國促成以色列與阿聯酋及巴林建交，實現所謂「新中東」格局。美國總統特朗普之所以刻意打好這張「中東牌」，一則要加強圍堵伊朗；二則也是藉着減少中東地區對中國的依賴，削弱中國在中東地區的政經影響力。

事實上，這幾年美國除了向中國掀打貿易戰外，亦着手凍結中俄官員的海外資產，兩者皆在削弱中俄在國際攪局的「財力」。「新中東」格局下，除了劍指中國，中東油產少了中國這個出路，與同屬產油國的俄羅斯競爭自必加劇，這樣便能達到打擊中俄陣營的目的。

此外，美國政府高層今年先後出訪歐洲、中東、南美，近日出訪印太地區，積極拉攏反華勢力。國際布局在先，可以預期稍後美國將推進金融戰線，向中港祭出第二份制裁名單，以達立竿見影之效。

要知道，疫下經濟蕭條，往往就是大國博弈、重新分配利益的引子。中俄反美陣營的威脅正隨着中國冒起而增加，美國已視打擊中國為國家戰略，不會因十一月大選結果而有所改變。另邊廂，諸如近期中歐國家亞美尼亞及阿塞拜疆戰爭，背後也離不開美俄較量，反正經濟差，石油賣不出，就設法挑起戰端，刺激軍火需求，以補國庫空虛。

如今最令人擔心的乃美國下一步是圖以金融制裁，甚至是一場熱戰，來衝擊中國內部穩定，令內需由「王牌」變成「負擔」。面對不由自主的局面，只有既來之，則安之，步步為營，積極面對這場大國崛起的成色檢驗，天不會塌下來！

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