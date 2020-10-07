鮑威爾：若沒有足夠的政府援助　美復甦步伐恐將疲弱

美國聯儲局主席鮑威爾周二(6日)在全美商業經濟協會(NABE)主辦的線上活動時警告，如果沒有足夠的政府援助，美國的經濟復甦步伐將會疲弱，相信提供更多刺激措施不會帶來問題。

他說：「紓困力度過小將導致經濟復甦乏力，給家庭和企業造成不必要的困難。目前看來，政策支持過多給經濟造成的風險要小於支持過少對經濟的風險。即使政策行動最終證明實際比需要的更大，那也不會白費力氣。」

目前，美國兩黨正因為新一輪財政刺激方案而陷入談判僵局，共和黨反對更大規模的救濟方案。而針對失業人士和小企業的援助救濟已分別於7月和8月份到期。

自7月底以來，國會議員一直在就額外的援助問題進行討論，當時3月授權的補充失業救濟金已經到期，但兩黨直至目前仍未達成協議。民主黨人希望爭取更大的支出方案，但共和黨希望把規模控制在較低水平。鮑威爾在此次講話中沒有明確提及任何一方的立場。

鮑威爾說：「如果貨幣和財政政策繼續並肩為經濟提供支持，直到經濟明顯擺脫困境，那麼復甦將更加強勁，步伐也會更快。」

聯儲局在3月新冠肺炎疫情在美國爆發之初將基準利率降低到接近零的水平。該局承諾將保持低利率，直到經濟恢復充分就業，並且一直敦促國會在此前已經批准的約3萬億美元刺激法案基礎上，再推出額外的財政刺激措施，以確保經濟復甦前景不變。

目前全美的新冠肺炎病例仍然在上升之中，對經濟構成新的威脅，鮑威爾的講話中也提到了這一點。他說：「在補充失業福利金到期後，消費到8月底仍保持堅挺，這表明人民儲蓄仍在支持經濟活動。不過，由於許多人似乎將經歷長時間的失業，可能還是需要進一步的政府支持。」

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