歐股收市向好 YouGov上漲逾2%

歐洲股市周二(6日)做好，英國富時100指數收報5,949點，升7點或0.12%；法國CAC指數收報4,895點，升23點或0.48%；德國DAX指數收報12,906點，升77點或0.61%。

平治汽車母公司戴姆勒(Daimler)周二向投資者作出簡報，市場期待聽到更多策略調整及電動車計劃，集團股價全日微升0.63%。

英國市場調查和數據分析公司YouGov派息增加25%，主要受惠於主要的策略調整，該公司股價收升2.76%。

奢侈品集團Kering減持德國體育用品製造商Puma約5.9%持股，Kering收跌0.33%；Puma則跌逾1%。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299