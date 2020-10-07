歐股收市向好 YouGov上漲逾2%
2020年10月07日 01:02
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歐洲股市周二(6日)做好，英國富時100指數收報5,949點，升7點或0.12%；法國CAC指數收報4,895點，升23點或0.48%；德國DAX指數收報12,906點，升77點或0.61%。
平治汽車母公司戴姆勒(Daimler)周二向投資者作出簡報，市場期待聽到更多策略調整及電動車計劃，集團股價全日微升0.63%。
英國市場調查和數據分析公司YouGov派息增加25%，主要受惠於主要的策略調整，該公司股價收升2.76%。
奢侈品集團Kering減持德國體育用品製造商Puma約5.9%持股，Kering收跌0.33%；Puma則跌逾1%。
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