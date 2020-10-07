世貿組織下調明年全球貿易增速預測至僅7%

外媒報道，世界貿易組織(WTO)周二(6日)發表最新預測，預計全球商品貿易將按年下跌9.2%，跌幅低於4月份預測的12.9%；但明年預期全球貿易增速將只有7.2%，遠低於此前預計的21.3%反彈幅度。

由於各國防疫封鎖的解除，6月和7月份的跨境貿易激增，從而避免了全球貿易出現更急劇的下滑。不過，WTO警告稱，如果第四季度新冠肺炎疫情再起，或者各國實施更多貿易保護主義政策，目前的預測可能會下降。報告稱，更緩慢的反彈意味着到2021年底全球貿易將保持在疫情前的趨勢之下。

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