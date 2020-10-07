疫情重創經濟！阿拉伯4成青年考慮移民

外媒報道，由於新冠肺炎疫情重創阿拉伯經濟，約有5分之2的阿拉伯年輕人考慮移居。

報道引述2020年的阿拉伯青年調查(AYS)指出，在18至24歲的年輕人中，有15%正積極試圖移民；另有27%曾考慮過移民，原因包括當地經濟因素與貪污問題。

該份報告總計訪調4,000名來自17個阿拉伯國家的年輕人，並在今年首度加入移民問題。大部分阿拉伯青年最想移居的地方是阿拉伯聯合大公國，其次是美國、加拿大、英國及德國。

國際貨幣基金(IMF)區域主管Jihad Azour表示，疫情帶來空前的不確定性，稱「我們看見經濟活動大幅降溫，在面臨衝突和脆弱的國家中，其所遇到的人道與難民問題，預料將會加劇。」

中東與北非是全球人口結構最年輕的地區之一，且青年失業率偏高。報道指，在衝突四起的地區，年輕人的移民意願也最高，例如黎凡特地區(Levant)有意移民的比率逼近3分之2，北非則是2分之1。黎巴嫩的潛在移民人口也特別高，原因是經濟與治理危機，再加上8月貝魯特爆炸事故使形勢更加惡化。

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