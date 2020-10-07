無視聯儲局呼籲　特朗普叫停財政刺激磋商

聯儲局主席鮑威爾周二(6日)強烈呼籲要增加財政刺激不到數小時之後，美國總統特朗普突然叫停與國會就刺激方案的談判。

特朗普於社交媒體上發文稱，民主黨國會領袖佩洛西建議新一輪財政刺激方案的規模總值2.4萬億美元，目的是要援助管治差劣、罪案頻發的民主黨州份，資金用於與應對新冠肺炎疫情無關的地方。他續說，共和黨提出了1.6萬億美元的刺激方案建議，但磋商過程遭到佩洛西不真誠的回應。

特朗普指，為了國家未來着想，他已經指示白宮代表官員暫停與國會談判新一輪財政刺激方案，直至11月3日大選之後、當他成功連任才恢復磋商，並指屆時共和黨將會通過一項重大刺激方案，向美國民眾和中小企業提供援助。

消息拖累美國股市急劇下挫，道指周二收報27,772點，跌375點或1.34%；標指下挫47點或1.4%，收報3,360點。

事實上，特朗普叫停財政刺激磋商之前數小時，鮑威爾發出警告，指如果沒有足夠的政府援助，美國的經濟復甦步伐將會疲弱。

鮑威爾說：「紓困力度過小將導致經濟復甦乏力，給家庭和企業造成不必要的困難。目前看來，政策支持過多給經濟造成的風險要小於支持過少對經濟的風險。即使政策行動最終證明實際比需要的更大，那也不會白費力氣。」

美國兩黨過去數月一直就新一輪財政刺激方案而陷入談判僵局，共和黨反對更大規模的救濟方案。而針對失業人士和小企業的援助救濟已分別於7月和8月份到期。

佩洛西周二稍早前曾引用鮑威爾的講話來敦促共和黨支持更大規模的刺激方案。她和財長姆紐欽原本預計將在美國時間周二下午就刺激方案再舉行會談。

在得知特朗普在社交媒體的言論後，佩洛西發布聲明稱，斥白宮明顯地已經完全陷入亂局，並指放棄談判表明特朗普沒有意願對抗疫情。

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