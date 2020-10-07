美眾院報告：科技巨擘擁市場壟斷力量　促政府加強監管

美國國會眾議院司法委員會的反壟斷小組發表報告，指美國科技巨擘蘋果公司、亞馬遜、Facebook、Google母公司Alphabet擁有市場壟斷的力量，批評該些企業收購競爭對手，偏愛使用自身的服務，並在使用其平台的小型企業中擁有過大的權力。

蘋果公司、亞馬遜、Facebook、Alphabet股價在周二(6日)收市跌幅介乎2%至3%，盤後交易時段亦全線偏軟。

該份長近450頁的報告建議美國數碼經濟市場重拾競爭力；要求政府加強對科技巨企的監管，並限制其進行大型併購。報告亦建議限制科技巨企過度收集用戶數據。

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