百濟神州治療腫瘤藥物達成全球獨家授權

除原協定規定的預付款外，BioAtla還將有資格獲得近期開發和藥政里程碑付款以及經修訂增加的全球銷售分級特許使用費。經修訂協定的其他條款尚未披露。

BA3071是一款新型在研條件性啟動CTLA-4抑制劑，其設計目的是在腫瘤微環境中能被條件性啟動以降低全身毒性，在與檢查點抑制劑(如百濟神州的百澤安®)聯用時成為安全性更佳的聯合療法。

一項計劃評估BA3071作為單葯以及聯合百濟神州的抗PD-1抗體百澤安®安全性、耐受性、藥物動力學、免疫原性以及抗腫瘤活性的多中心、開放性1/2期臨床研究即將展開。美國食品藥品監督管理局(FDA)已批准BA3071的新葯臨床研究申請。

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