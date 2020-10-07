【專家點評】陳樂怡：港股短線向上動力有限

iPhone 12如無意外即將發布，近期多番傳出新機消息。據報，蘋果公司將於10月13日舉行發布日，計劃發布4款新機型號。報道更指將會針對中國市場推出入門版機型，售價低至4,400元人民幣。預計在新品發布之前，資金短期料會流入手機設備股炒作。不過，始終中美科技戰風險因素仍然存在，加上環球經濟緩慢復甦，消費者換機意欲受限，料會影響手機品牌的設計或定價，使手機設備單價受壓，板塊前景不算吸引，只宜短線操作。

展望後市，特朗普的健康狀況為後市增添不明朗因素，影響投資者的風險偏好。加上，港股通南向交易自10月9日起才恢復，大市成交偏向淡靜，向上突破動力有限，初步支持於10天線(23,591點)。

信達生物受惠於旗下程序性細胞死亡蛋白抑制劑達伯舒，獲納入國家醫保藥品目錄，銷售量急升抵銷產品價格下跌，達伯舒2020年上半年收入急升1.77倍至9.21億元人民幣，推動信達上半年整體收入上升1.85倍。集團進一步與禮來合作，授予達伯舒的境外獨家權利，換取豐厚的商業化里程碑付款。事實上，信達擁有豐富的產品線，亦積極與國內外公司合作，長遠前景良好。近期被納入港股通後，亦獲北水積極買入。向上阻力為66港元，止蝕價為54元。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299