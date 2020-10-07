【市前重點睇】道指跌375點 油價向好

●美匯指數升至93.68，港匯觸發7.75，離岸人民幣(CNH)低見6.749，美元兌日圓處105.62，歐元跌至1.1735，英鎊低企1.2881。金價挫至1,878美元。布油升上42.65美元，紐油見39.75美元。道指期貨跌約百點。

●港元持續強勢，於紐約交易時段尾市，港匯再度觸發7.75強方兌換保證，香港金管局沽出19.76億港元，全日累計沽出31.39億港元。香港銀行體系結餘將於10月8日增至2,695.7億港元。

●美國總統特朗普指，已經指示白宮代表官員暫停與國會談判新一輪財政刺激方案，直至11月3日大選之後才恢復磋商。

●美國國會眾議院司法委員會的反壟斷小組發表報告，指美國科技巨擘蘋果公司(Apple Inc.)、亞馬遜、Facebook、Google母公司Alphabet擁有市場壟斷的力量，批評該些企業收購競爭對手，偏愛使用自身的服務，並在使用其平台的小型企業中擁有過大的權力。

●美國聯儲局主席鮑威爾警告，如果沒有足夠的政府援助，美國的經濟復甦步伐將會疲弱，相信提供更多刺激措施不會帶來問題。

●美國10年期國債孳息率跌4.64點子，報0.7353厘。

●港股ADR指數收報24,009點，升28點。

●即月恒生指數夜期收報24,005點，升54點，高水25點，成交18,036張。

●世界貿易組織(WTO)預計全球商品貿易將按年下跌9.2%，跌幅低於4月份預測的12.9%；但明年預期全球貿易增速將只有7.2%，遠低於此前預計的21.3%反彈幅度。

●紐約11月期油收報每桶40.67美元，升1.45美元或3.07%；布蘭特12月期油收報每桶42.65美元，升1.36美元或3.29%。

●紐約12月期金收報每安士1,908.8美元，跌11.3美元或0.6%，自兩周高位回落。

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