【股民熱話】年尾最後一擊？等抽新股螞蟻集團 何不先炒轉阿里？
2020年10月07日 08:00
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如無意外，今年港股最大宗的新股集資活動--螞蟻集團將會在內地長假後啟動上市工作，估計月內會實現在中、港兩地上市。唔少股民都關心螞蟻集團的認購攻略，是否應該借盡孖展大包圍，抑或用「人頭戰略」做「一手黨」！
筆者的看法是，雖則話如今低息，但呢隻螞蟻，大、小戶都咁熱情，相信唔容易抽到，與其借盡孖展付息參加「大抽獎」，倒不如考慮吓現成的阿里巴巴(09988)，反正螞蟻集團招股如反應佳，阿里表現都唔會差。
事實上，見到上周內地長假前的一周，內地資金已率先入場撈底阿里，致使阿里股價由低位255.4元反彈上270元樓上。周一(5日)阿里股價一度高見285元，周二(6日)回軟，惟料短線270至280元水平整固過後，周五(9日)北水回歸，可見真章。反正阿里不乏輪證等衍生工具選擇，與其等認購瑪蟻集團，倒不如靈活主動布陣阿里，若然螞蟻上市順風順水，月內阿里目標挑戰300元大關。
補充一句，揀現成的阿里也好，等抽螞蟻都好，別忘記今年內的高潮，好好醜醜都可能在10月下旬至11月上旬出現，愈近年底的年關效應，市況調整的壓力會愈來愈大，大家入市操作別忘風險管理，謹記這個年尾，股海好可能是風高浪急，必要嚴限注碼，緊握扶手！
東網產經專欄作者 帥哥
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