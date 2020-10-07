【專家點評】古勝：藥明生物有勢可追？

正如尋日(6日)所講，港股受制20天線24,100點水平，昨一度高見24,005點，又喺20天線前行人止步，而且成交金額進一步收縮至不足900億元，雖然或與近日內地放假而冇港股通有關，不過大市升而成交縮，反映後市或繼續反覆。

睇番走勢，藥明自8月31日高見207.8元後，股價反覆回落，分別在9月上旬及下旬於173元水平築底，形態似足小雙底回升，日前股價升穿頸線後，昨單日飆升近5%收報203.6元，可惜之處是成交未見配合。因此，跟風只宜小注，建議200元入市，短線阻力位在215元，向下以10天線188元止蝕。

東網產經專欄作者 古勝

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