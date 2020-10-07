【專家點評】王昕媛：「菅義偉經濟學」六大要點

日本市場近期銀行股暴漲暴跌，特別是地方小銀行出現一至三成的漲跌幅，背後的原因是，市場認為菅義偉將提出對銀行業進行重組。那麼除了銀行股，短期還有甚麽炒作機會呢？

首先，需要了解菅義偉的執政綱領。目前市場普遍認為，菅義偉上台後執行的「菅義偉經濟學」，這個實質上是「安倍經濟學」的延續，未來判斷菅義偉的執政綱領成功與否的關鍵，在於菅義偉能否穩步推進安倍政府已經逐步開始實施的監管改革。

那麼菅義偉執政綱領主要聚焦哪些領域？主要在六大方面。

第一，降低手機通信費用。早前菅義偉此前多次明確表示，希望降低手機話費且降費幅度可以高達40%。目前，通信費用佔核心CPI比重為2.4%，降費40%將導致日本核心通脹率下降1個百分點。日本三大電信營運商——NTT Docomo、KDDI和軟銀之中的前兩家已在2019年推出過為家庭成員提供折扣的全新付費套餐，因此該政策未來施政壓力小，無太多懸念。

第二，將不孕不育治療納入醫保。日本2019年生育率為1.36%，出生人數為86.52萬人，首次不足90萬人，為有統計以來的新低，菅義偉有關不孕不育治療被納入醫保的措施，實際表明了對日本出生率下降這個難題的擔憂。因此未來相關藥品及治療設備企業將受惠。

第三，新設立政府部門——數字機構「數字廳」。9月23日日本新內閣指示抓緊開展相關工作，推動日本中央和地方政府的電子系統進行整合、促進個人編號卡的普及應用、並積極推進經由智能手機在線辦理行政手續的工作等，將有助於整體生產勞動力的提升。

第四，地方銀行整併重組，這個最終的邏輯依然是日本人口下降速度的加快，導致對銀行改革的討論是不可避免的，預計銀行業未來依然有操作空間。

第五，修改《中小企業基本法》，菅義偉提出，計劃統一日本中小企業的定義，並促進中小企業重組。到2022年，嬰兒潮一代均將達到75歲，這也將增強中小企業重組的動力。

第六，生產基地分散轉移，主要是規避風險，同時反映出申請上述產基地補貼的人數遠超預期，未來仍需關注哪些類型的資本支出項目已經提交申請/獲批，以及補貼規模會否進一步擴大。

相信未來一段時間，上述六大方向依然是市場關注的重點，可以尋找其中的機會繼續操作。

財經評論作家 王昕媛(作者為註冊持牌人士，其及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益)

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