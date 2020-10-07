【專家點評】鄭勤龍：港股偏淡　散戶要小心

從卦象顯示，恒指走勢正處於《風水渙》變《天澤履》之中。在易經，「水」本性向低流，今「渙」卦和「履」卦皆有帶水象，因此若將其意象應用於股市的預測上，便可預示恒指在短期內的走勢或趨向偏淡行走居多。

承接上周預示恒指在短期內料反彈的《雷天大壯》變《澤風大過》卦，恒指上周三在23,548點開市，在假期後指數雖曾一度於24,000點之上裂口高開，但然而卻因受到美國總統特朗普證實確診感染新冠肺炎的拖累，最終未能站穩其上，可說是應驗了不勝負荷及棟樑不穩的「大過」卦卦象。昨日升了212點，收報23,980點。

「渙」卦為水流離散之狀，引伸為渙散、逃離危險的意思。所以《說文》曰：「渙，流散也。」，《雜卦》曰：「渙，離也。」，此外，「履」卦亦是一個危機重重的卦，有履如薄冰和伴虎之象，所以「履」卦的卦辭曰：「履虎尾，不咥人，亨。 」大意是指假若踩上了老虎尾而老虎卻不咬人，就已算是走運了，由此可見，「履」卦的卦意是要警告散戶不要小看目前在市場上所所潛在的風險與危機。

玄學金融家 鄭勤龍

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