香港9月份PMI仍處衰退水平　私營經濟景氣續轉差

由於香港限制社交距離的防疫措施延長，但有個別限制因疫情趨勢而作出調整，因此香港私營經濟於第三季尾的景氣度雖持續惡化，惟跌幅已呈收窄。市場研究機構IHS Markit公布，經季節調整後，9月份香港採購經理指數(PMI)由8月份的44.0，升至47.7，乃3個月最高，但仍低於盛衰分界線，反映私營經濟的景氣度進一步轉差。

IHS Markit首席經濟師Bernard Aw表示，第三季平均PMI值為45.4，僅略高於第二季的43.5，暗示香港經濟於未來數月將繼續面臨嚴峻挑戰。鑑於有效疫苗仍未面世，圍繞新冠肺炎疫情軌跡的不確定因素仍是企業的一大憂慮。

Aw稱，最新PMI調查數據顯示，營商環境隨限制社交距離的措施鬆綁而減慢惡化，反映香港私營經濟第三季尾正朝向穩定。業務活動量與新接訂單量口跌勢同時放緩，企業對未來一年前景的悲觀情緒亦見一年最低。從事膳食服務業與信息通訊業務的企業在9月份增添了勞動人口。

報告指出，企業於9月份進一步減產，惟跌勢已放緩至3個月最低。另一方面，企業新增的業務量進一步下滑，但緊縮率已收窄至6月份以來最低，其跌幅有部分源於銷往內地及全球的出口持續下跌，而積壓工作量亦因此遞減。

儘管銷情疲弱，但香港私營企業則表示月內曾增聘人手。就業增長雖然溫和，但已是6年半以來最高。基礎數據顯示，新增職位來自膳食服務業、電腦及資訊服務業等領域的公司。

企業因應減產而繼續收縮採購活動規模，但跌幅已較先前兩月明顯放緩，整體尚算溫和。為應付需求，企業進而取用現有庫存，因此投入品庫存給進一步消耗。由於貨運量受限，供應商延長供貨的履行時間，導致投入品供應鏈繼續受壓。

價格方面，投入品價格與薪資成本大致持平，因此整體投入價格基本靠穩。反觀產出價格，卻進一步下調，惟跌幅已放緩至去年7月以來最低。

預計未來12個月業務趨跌的企業比例，從8月份多於1/3，下調至9月份的1/4；整體悲觀情緒為15個月以來最輕微。有看淡業務的企業表示，疫情軌跡及相關措施存在不確定因素；而看好的企業則明言，其銷售額有所增長。

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