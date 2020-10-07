美報告指壟斷　Apple反對：「任何領域都不處主導地位」

美國國會眾議院司法委員會的反壟斷小組發表報告，指美國科技巨擘蘋果公司(Apple Inc.)等企業擁有市場壟斷的力量，又指Apple在iOS設備上分發軟件應用領域享有壟斷權。

Apple則表示，公司在任何領域都不處於主導地位，並強烈反對該報告的結論，公司將在未來幾天進行進一步的反駁。此外，公司的應用商店支持新的市場、產品和服務，每周有5億人訪問公司的應用商店。去年由於違反隱私條款拒絕了15萬個APP。

上述的反壟斷小組報告批評Apple、亞馬遜、Facebook及Google母公司Alphabet擁有市場壟斷的力量，並收購競爭對手，偏愛使用自身的服務，在使用其平台的小型企業中擁有過大的權力。

該份長近450頁的報告建議美國數碼經濟市場重拾競爭力；要求政府加強對科技巨企的監管，並限制其進行大型併購，建議國會對反壟斷法進行修改，這可能導致上述企業部分業務被分拆。報告亦建議限制科技巨企過度收集用戶數據。

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