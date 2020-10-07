港股升破兩萬四關　科技股領漲　滙豐做好

港股未受美股波動影響，恒生指數早段跌近百點後回升近200點，高見24,179點，重上兩萬四關。國企指數升60點；科技指數漲近百點，主板成交350億港元。

大型科網股做好，阿里巴巴升2.3%；騰訊升1.2%；小米集團升0.2%；美團點評升1.9%；京東集團升1%。金山軟件及阿里健康漲2.2%及0.5%。

晶片及手機設備股升勢持續，舜宇光學升3.6%，是表現最佳藍籌；瑞聲科技升1.1%。中芯國際及華虹半導體升3.9%及2.8%；丘鈦科技及中興通訊升2.8%及1.7%。昨日急升的高偉電子回吐近3%。

舊經濟股亦有資金追捧，滙豐控股漲1.3%報31.45元；友邦保險升1%。新鴻基地產、長實及新世界發展升1.4%至1.6%；領展升1.2%。

【09:21】阿里巴巴撐市 內銀股偏軟

美股隔晚急挫，港股開市缺乏方向。恒生指數升19點，報23,999點；國企指數低開2點，報9,533點；科技指數升21點，報7,358點。

阿里巴巴高開1.3%報283.8港元，是表現最佳藍籌。騰訊升0.4%報530元；美團點評升1.5%報262元；小米集團無起跌，報21.4元。

其他重磅藍籌個別發展，友邦保險及香港交易所齊升0.8%撐市；中國移動升0.3%；滙豐控股無起跌，開市企31.05元。

中資金融股偏軟，中國銀行跌1.2%，是表現最差藍籌；中國平安跌0.8%；建設銀行、工商銀行及交通銀行跌0.5%至0.6%。

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