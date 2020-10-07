新股專輯：嘉和生物上破30元 最多炒高近三成

該公司首席執行官郭峰表示，在港上市是公司的里程碑，亦是其發展的新起點，上市後仍會努力發展成全球製藥企業。

嘉和為生物製藥公司，專注於腫瘤及自身免疫藥物的研發。目前公司擁有15種候選藥物，其中11種已進入臨床開發階段或處於新藥臨床試驗申請(IND)階段。

該股今次香港公開發售錄得超額認購1,246.52倍，而國際發售股份獲超額認購32倍。認購一手(500股)中籤率3%，認購180手(即9萬股)始可穩獲一手；集資淨額約26.937億元。

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