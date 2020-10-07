惠譽評南韓「AA-」　料全年經濟收縮1.1%

國際評級機構惠譽將南韓的長期外幣發行人違約評級(IDR)定為「AA-」，前景展望「穩定」，估計該國經濟在2020年將小幅收縮1.1%，料2021年將增長3.7%。

惠譽稱，南韓的評級還平衡了進入新冠肺炎疫情大流行期以及與北韓相關的地緣政治風險，並平衡了該國強勁的外部金融、穩定的宏觀經濟表現和充足的財政頂部空間。

此外，預期南韓財政赤字佔國內生產總值(GDP)(包括社會保障基金)的比例，將由2019年的0.6%，擴大到4.4%。

惠譽又指，南韓的出口持續復甦，將有利於增長並支持國內投資前景。此外，預計財政和貨幣政策設置將繼續支持經濟的持續復甦。由於疫情的不確定性很大，因此該國的增長前景風險仍然偏低。

此外，惠譽認為由於中美貿易緊張關係，南韓很容易受到技術市場潛在脫鈎的影響，這尤其會給半導體行業帶來壓力。

惠譽估計，南韓通脹將由2020年的0.4%，逐步上升至2022年的1.3%，低於該國央行設定的2%通脹目標。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299