傳高盛擬縮減新一屆合夥人數量　或創上市以來新低

華爾街大行高盛集團的新一屆合夥人數量，可能創下1999年公司上市以來的新低。外電引述消息報道，晉升至高盛最高級別的高層人數可能會跌破60人，低於2016年的84人。該行總裁所羅門(David Solomon)早前表示，正在試圖限制合夥人的人數，保持其獨有性。

高盛於1869年成立，到1999年上市前一直沿用合夥人制度。雖然該行早已公司化，但一直保留合夥人制度的一些傳統，包括每兩年提拔新一批合夥人，作為獎勵及激勵具潛質員工的方法，這批天之驕子不但可賺取每年最少100萬美元薪金及以倍數計的特別花紅，還可以參與公司的投資項目及獲得其他福利。該行於1999年上市後，無疑使合夥人更加富有，但同時令該行股權結構漸起變化。

報道指出，合夥人的挑選過程包括各個部門高級別合夥人的輪番嚴格評估，晉升的決定一般在11月份宣布。知名合夥人的離職和一些人被迫離開，可能會幫助所羅門把合夥人總人數控制在略為超過400人，相當於每100名僱員有1名合夥人。

然而，由於挑選程序的最後幾周競爭極為激烈，最終人數仍然可能有變。

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