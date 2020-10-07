全球經貿戰：緬甸批出16個太陽能發電項目　中資成大贏家

緬甸電力和能源部宣布，已向中標的16個地面太陽能發電項目發出中標書，該些項目的總裝機容量530兆瓦(MW)。

當中，中國的陽光電源中標其中8個項目，裝機容量270MW；至於中國國家電投雲南國際電力投資有限公司和緬甸Khaing Lon Gems Co組成的財團中標4個項目，裝機容量120MW；緬甸Shwe Taung Development Co和中國協鑫集成組成的財團亦中標一個30MW項目。

另外，緬甸Future Energy Company Ltd、中國葛洲壩集團海外投資有限公司和西安隆基新能源有限公司組成的財團，中標一個40MW的項目；緬甸Gold Energy Co和中國寰泰能源組成的財團中標一個30MW的項目。

德國ib Vogt GmbH是名單上唯一的西方公司，與緬甸Kyaw Su Thway Group Co合作中標一個40MW的項目。

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