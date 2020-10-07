【旅業蕭條】波音料全球客機交付量需求　十年後先反彈！

新冠肺炎疫情重創旅遊業，美國飛機生產商波音公司最新向下修訂全球客機交付預期，預估未來10年全球商用飛機需求將達18,350架，較一年前預期減少11%，市場總價值將達2.9萬億美元(約22.6萬億港元)。

隨着新機型和技術發展，波音又預期，全球客機交付量將會在2030年代反彈，並在2039年達43,110架，較去年預期減少2%，其中3/4將用於短程航線的單走道噴射機。

波音商業營銷副總裁Darren Hulst稱：「以前航空業亦曾面臨挑戰，但毫無疑問近期的挑戰更大，長途旅行需求恐需耗費更長時間始能恢復。」展望未來，隨着環保意識抬頭，Hulst認為，航空公司將尋求更環保、更節能的飛機型號來取代舊式客機。

受消息影響，波音股價周二(6日)美股收挫逾6%。

波音估計，未來市場需求將將轉向單走道的737 Max 8，其機艙座位約160至180個。該機型自2019年3月停飛，禁飛令即將在未來數月內解除。而最新型號的波音777X因容量較大，需求復甦恐會最緩慢。

在疫情最嚴峻的時候，全球噴射客機機隊中，約有2/3的客機被迫停留在機場滑行道及倉庫，即使在6、7月疫情短暫緩和的時候，每周約有500架飛機重返天際，如今復甦勢頭已陷入停滯。

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