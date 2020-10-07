【大行報告】Apple是金融科技股 下個跑出的業務係...

蘋果公司(Apple Inc.)已宣布10月13日舉行發布會，市場期待的iPhone 12很大機會登場。跨國投資銀行Cowen分析師Krish Sankar稱，Apple不單純為科技股，已可視為金融科技股，因為他們的數碼支付領域被嚴重低估，此將為Apple下個10年的核心業務，規模達數十億美元。

Sankar表示，疫情期間，Apple Card在北美市場使用率與普及率均大幅提高，Apple數碼支付今年營收將超過10億美元，估計在2022年將衝破20億美元大關。他稱：「Apple Card與去年相比實現100%的強勁增長，可能要將Apple定位成為金融科技領域的新興競爭者」。

Apple在2014年跨入金流服務，推出現金線上支付與電子錢包Apple Pay，去年8月再與投資銀行高盛聯手推出信用卡Apple Card。Apple Card現只限北美使用，在iOS系統應用程式Wallet(銀包)可申請，除線上虛擬卡片會直接綁定到裝置，也會收到鈦金材質實體卡，發卡機構是萬事達(Mastercard)支付網路。

Sankar維持Apple跑贏大市評價，目標價133美元，略低於9月2日時全年高位137.98美元。Apple股價周二(6日)收跌2.87%，收報113.16美元。

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