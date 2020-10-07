新冠肺炎：日本逾6.3萬人因疫情失去工作

日本厚生勞動省稱，截至10月2日與新型冠狀病毒疫情相關的解僱、停止僱用(包括預估人數在內)達63,347人。從都道府縣來看，東京都佔最多，逾1.59萬人，佔總數逾25%。

以行業劃分，解僱最多的為製造業，涉及11,072人；餐飲業亦突破1萬人，達10,078人；零售業約8,765人；住宿業為數7,977人；勞動者派遣業約有4,663人。

若從都道府縣看，最多的為東京都，達15,944人；大阪府有6,108人，愛知縣有3,390人，神奈川縣有2,793人，北海道約2,433人。

據日本求職中心Hello Work等諮詢停業的單位達到102,876家，突破10萬大關。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299