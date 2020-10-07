【亂世買金】資金持續入市抄底　黃金ETF持倉再創新高

隨着現貨黃金價格下跌，資金持續入市抄底，流入黃金ETF的資金持續增加，使得黃金ETF總持倉量刷新歷史最高記錄。

外媒報道，現貨黃金價格最近持續動盪。在投資者圍繞着大選和美國財政刺激措施調整持倉之際，不斷攀升的美國國債實際收益率對金價構成下行壓力。但隨着現貨黃金價格下跌，流入黃金ETF的資金卻持續增多。「逢低買入者」持續湧入，最近6天黃金ETF出現大量的資金流入，ETF總持倉量再創歷史新高。

亞洲時段，現貨金價報每安士1,879.91美元，升1.78美元或0.09%。

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