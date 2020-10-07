全球經貿戰：印度欲吸引全球手機設廠　iPhone供應商上榜

中美關係緊張之際，很多公司欲建立中國以外的製造基地或將供應鏈遷出，而中印邊境早前發生逾半世紀以來首次流血死亡衝突，促使印度尋求吸引該批公司將生產基地轉移該國。

外電報道，根據印度旨在未來5年吸引超過10.5萬億盧比的投資在該國生產手機的計劃，16家公司獲准在該國生產產品，當中包括蘋果公司(Apple Inc.)的主要iPhone組裝企業。

根據聲明，Apple的主要供應商──鴻海精密、緯創、和碩，以及三星電子，都在獲得印度電子和信息技術部批准加入「電子製造獎勵計劃」的全球公司名單之列。聲明稱，預計未來5年將出口總產量的約60%，即6.5萬億盧比。

印度當地的製造商Lava、Padget Electronics Pvt.、UTL Neolyncs和Optiemus Electronics Ltd.亦獲得當局批准加入有關計劃。

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