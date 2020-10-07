【全球攬炒】疫情重創！法國第四季經濟恐零增長

新冠肺炎疫情持續肆虐，外電報道，由於不確定性和採取防疫封鎖措施的風險抑制了歐元區第二大經濟體的投資和消費者支出，法國經濟將在今年的最後3個月陷入停滯。

法國國家統計局將第四季經濟增長預測，從1%下調至零，反映未來幾個月的巨大不確定性。

法國的經濟困境，將加劇對歐洲復甦勢頭疲軟的擔憂，並增強市場對歐洲央行將於今年底擴大其大流行病債券購買計劃的預期。而情緒調查顯示對近期前景存在擔憂，令該國在夏季初取消全國性限制措施之後經濟活動強勁反彈所帶來的信心受損。當中，服務業尤為低迷，家庭對失業的擔憂達到十年前全球金融危機以來的最強烈水平。

在法國，新的限制措施正在逐漸回歸，政府已下令巴黎的酒吧關閉以及對餐館施加新規定。事實上，限制措施的任何進一步變化，都可能在年底對法國經濟造成影響。

統計局稱，限制措施長時間收緊，可能會導致第四季國內生產總值(GDP)進一步收縮。另一方面，如果公共衛生狀況企穩，可能對GDP造成積極影響。

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