港股格局：馮時煖指現處「雞肋」水平 考慮減磅
2020年10月07日 10:50
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恒指周三早間升逾100點，重上24,100點，其中，滙豐控股(00005)升逾1%。
證券業人士馮時煖表示，近日恒指上升主要由滙控走勢好轉所帶動，大市升勢並不全面，似技術反彈。在A股尚未復市下，港股交投依然淡靜。
他認為港股整體上未見明顯方向，現時恒指處24,000點水平屬「雞肋」，不算太高，但亦未低至吸引水平。他建議投資者不用急於入市買貨，若本身已有蟹貨，更可考慮趁稍有反彈減磅，特別是被美國制裁的中資科網股，例如中芯國際(00981)可優先減持，因預期制裁的影響屬中長期。
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