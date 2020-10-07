港股格局：張智威料繼續維持上落市

信誠證券聯席董事張智威表示，港股未有大跌空間，但亦未有大升條件，估計恒指上方阻力在50天及100天線匯集區約24,600點水平，下方支持則於23,100點，料上落市格局持續。他又提醒，踏入10月美國總統大選前夕，大市料趨波動，投資者不宜太過進取，維持炒股不炒市策略。

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