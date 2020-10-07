港股格局：張智威料繼續維持上落市
2020年10月07日 10:52
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信誠證券聯席董事張智威表示，港股未有大跌空間，但亦未有大升條件，估計恒指上方阻力在50天及100天線匯集區約24,600點水平，下方支持則於23,100點，料上落市格局持續。他又提醒，踏入10月美國總統大選前夕，大市料趨波動，投資者不宜太過進取，維持炒股不炒市策略。
內地力谷「內循環」，加上市場憧憬車市復甦，汽車股近日表現標青。當中張最看好比亞迪股份(01211)，其股價由6月開始反覆上升，日前更創出127.8港元的新高，料股價有機會再破頂，不妨待調整至10天線約112元買入。
張智威又指，內地生物製藥公司嘉和生物(06998)周三(7日)首日掛牌，但股價高開後，高位似乎欠承接，認購該股「頂頭槌飛」更恐蝕息收場，料後市上升空間有限，暫不宜沾手。他建議揀CRO(醫藥研發服務供應商)或有盈利的醫藥股會更為值博。
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