調查：9月抖音及海外版TikTok吸金逾1.3億美元

內媒引述Sensor Tower商店情報數據顯示，2020年9月抖音及海外版TikTok在全球App Store和Google Play吸金超過1.3億美元，是去年9月的7.9倍，再次蟬聯全球移動應用(非遊戲)收入榜冠軍。

其中，大約89%的收入來自中國版本抖音；美國市場排名第二，貢獻了6%的收入；土耳其市場排名第三，佔1%。YouTube以近8,550萬美元的收入，位列榜單第二名，較去年同期增長56%。

同時，TikTok已經超過了Instagram，成為美國青少年第二受歡迎的社交媒體應用。數據顯示，有34%的青少年將Snapchat列為他們最喜歡的社交應用，有29%的用戶選擇TikTok和25%的用戶選擇Instagram。

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