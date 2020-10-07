調查：第二季香港外賣業貢獻80億元收益

根據凱投宏觀的調查，平均有31%的餐飲從業員因餐廳提供外送服務而得以繼續工作，受惠於政府援助計劃而不致失業的則有43%。在4至6月的疫情高峰期，外送服務估計保障了香港約48,000個職位，以餐廳夥伴的營業額計，外送服務亦貢獻80億港元收益。

送餐服務平台「戶戶送」(Deliveroo)今年為香港餐飲業提供逾3,500個職位，按年增加67%，其中1,800及720個職位分別來自連鎖餐廳及獨立食肆。上述數字並未包括與公司合作的7,000名自僱送餐專員。

新冠肺炎疫情嚴重打擊香港餐飲業，過去8個月內，不少食肆都得面對重重困難，封關措施更令許多位於遊客區的餐廳雪上加霜。同時，政府實施多項社交距離措施，包括禁止多於兩位食客同枱、將餐廳入座人數減半及縮短堂食營業時間。餐飲與款待業是受疫情打擊最深的行業之一，其第一季的經濟總值下挫超過48%，而整體經濟僅下跌9%。

餐飲業在香港提供30萬個工作職位，佔全港總數8%，經濟貢獻達3.2%。與全球其他地區相比，亞洲各地的疫情爆發時間較早，加上餐飲業是疫情下的重災行業，第一季的餐廳開支大跌17%。戶戶送最近對獨立小店進行的一項調查顯示，過半數受訪餐廳夥伴正面臨結業危機。

根據該報告，自疫情爆發以來，已有約3,000間餐廳加盟戶戶送平台，藉提供外送服務增加收入。

調查要求受訪餐廳就各類型業務支援措施的重要性進行排序，「如戶戶送的外賣服務」排名最高，其次是「其他政府援助」、「政府保就業計劃」、「稅項減免」及「政府貸款計劃」。過半數受訪者表示，戶戶送的幫助對減輕其現金流負擔十分重要。

戶戶送香港區總經理羅家聰表示，在香港以至亞洲區內的新冠肺炎病例顯著減少的同時，該報告顯示了外送服務對保障就業和維持業務的重要性。外賣服務未來將成為餐廳業務不可或缺的一環，隨着愈來愈多市民希望留在家中或工作地點享受美食，外賣服務將有利於餐廳的發展。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299