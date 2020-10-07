港元拆息︰1個月報0.441厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息再跌至0.05厘；1星期報0.14厘；與樓按相關的1個月微升至0.441厘；3個月為0.56厘。

7/10/2020

隔夜 0.05649厘

1星期 0.14304厘

2星期 0.26018厘

1個月 0.44125厘

2個月 0.50893厘

3個月 0.56964厘

6個月 0.71268厘

12個月 0.89929厘

6/10/2020

隔夜 0.09274厘

1星期 0.15143厘

2星期 0.26554厘

1個月 0.44036厘

2個月 0.51732厘

3個月 0.57661厘

6個月 0.71964厘

12個月 0.89857厘

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