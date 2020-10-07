港元拆息︰1個月報0.441厘
2020年10月07日 11:34
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息再跌至0.05厘；1星期報0.14厘；與樓按相關的1個月微升至0.441厘；3個月為0.56厘。
7/10/2020
隔夜 0.05649厘
1星期 0.14304厘
2星期 0.26018厘
1個月 0.44125厘
2個月 0.50893厘
3個月 0.56964厘
6個月 0.71268厘
12個月 0.89929厘
6/10/2020
隔夜 0.09274厘
1星期 0.15143厘
2星期 0.26554厘
1個月 0.44036厘
2個月 0.51732厘
3個月 0.57661厘
6個月 0.71964厘
12個月 0.89857厘
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