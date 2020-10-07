【高盛推介】美團突破260元　跟進購沽證

高盛(亞洲)有限責任公司：美團點評周二(6日)升約5%。周三(7日)早段曾倒跌至257.2港元後重拾升勢，高見264.6元，為近1個月高位，贏大市兼為連續第4日上升，累計至今升約11.3%。美團外賣數據顯示，本月1至3日的跑腿日均訂單量按年增長高達151%。

觀察個股輪證資金流向，可見周二淡倉獲資金轉向部署，分別錄得約470萬及340萬元資金流入認沽證及熊證。而牛證於周一(5日)及周二則共錄得約700萬元資金流入。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2020年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。

本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299