【高盛推介】看好比亞迪可留意貼價認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪自上周三(9月30日)起大漲逾12%後，股價在120港元附近上落，當中周二(10月6日)曾升見127.8元再創新高，惟收市跌約1.2%。周三(10月7日)早段繼續下跌，低見118.6元後跌幅收窄。

有報道引述比亞迪代表，表示按規劃，比亞迪今年刀片電池第一代產品能量密度可達到140Wh/kg，預計2025年可實現能量密度可達到大於180Wh/kg。

觀察個股認股證資金流向，可見近期資金較傾向部署認購證，過去5個交易日共錄得約900萬元資金流入。而認沽證則於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約560萬元。

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