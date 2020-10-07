【旅業蕭條】六張圖話你知 全球航空業前景有幾暗淡...

新冠肺炎疫情令旅行陷入停頓，航空業成為重災區。國際航空運輸協會(IATA)周二(6日)發表的經濟研究報告警告，今年下半年業界將再消耗770億美元(約6,006億港元)現金，更預計到2022年仍不會使現金流轉正。

隨着各國政府薪資支持計劃相繼到期，IATA首席經濟學家Brian Pearce呼籲政府延長援助計劃，提供財政救援，以確保航空運輸業保持運轉，準備重新與全球經濟聯繫，並支持旅遊業相關的就業機會。他續指，航空企業在冬季面臨嚴峻的考驗，現金流通常會陷入季節性疲軟，若然沒有政府的進一步支持或獲取到更多現金的話，航空企業就會陷入困境。

究竟航空業係咪復甦無期？前景有幾暗淡？六張圖話你知目前境況(資料來源：IATA)：

●圖一：航企現金流令人擔心 航空股噩運未完

圖中可見，雖然市況略有回穩，但全球航空股指數(World Airlines Share Index)弱勢未除，仍大幅跑輸富時環球指數(FTSE All World Share Index)。

●圖二：航企依賴資助「吊命」

疫情衝擊下，政府已出資1,600億美元援助航空公司，其他人士則約提供了約200億美元。

●圖三：全球客運量復原無期

IATA預期旅客收入難以迅速恢復，收益急降，至今年底全球客運量(以每公里旅客收益(RPK)衡量)僅為正常水平的1/3。

●圖四：料航企持續消耗現金

分析估算航企現金消耗在2020年第二季到高峰。

●圖五：今年下半年恐續「燒錢」770億美元

航空公司面對收入疲軟，政府援助減少，預測今年下半年燒錢770億美元。

●圖六：2022年前現金流難望轉正

IATA預期，在2022年前，航空公司難以實現現金流正增長，主要由於收入持續疲軟，勢阻礙財務周轉。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299