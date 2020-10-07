【產經直播】外圍變數多　投資者如何自保？

美國總統特朗普暫緩新一輪財政刺激方案談判，押後至美國總統大選後才恢復，環球局勢多變，港股難以獨善其身，投資者如何部署先明智？

美國蘋果公司敲定下周舉行產品發布會，市場憧憬5G版iPhone亮相，消息有利科技板塊？

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