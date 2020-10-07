【瑞通推介】等A股復市　資金追南方A50牛證

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國總統特朗普叫停與民主黨繼續磋商刺激經濟方案，直至總統大選後才恢復商討。消息拖累美股隔晚倒跌，道指收報27,772點，跌375點或1.3%。

恒指連續兩日高位重上兩萬四，周二(6日)收報23,980點，升212點或0.9%，連升3個交易日。周三(7日)早段再升過百點，升穿24,100點。其好倉(牛證及認購權證)周二淨流出近8,800萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1億元，反映投資者認為港股升勢將告終。周二其牛證街貨重貨區為收回價22,500至22,599點，而熊證街貨重貨區為收回價24,300至24,399點。

A股周五(9日)復市，周三早段即市有資金追入南方A50的牛證。

美團點評假期期間外賣訂單急增，10月1至3日跑腿日均訂單量按年增長151%，其中跑腿代排隊訂單按年大增419%，帶動股份周二最多升逾5%，高見258.4元，收市企258元。該股周三早段高開逾1%，升幅擴大至逾2%，高見264.6元。周二分別有約320萬和近810萬元淨流入其好倉和淡倉。

北京國際車展反應熱烈，加上9月內地新能源車熱銷，投資者憧憬中國汽車市場復甦，刺激正積極安排在科創板上市的吉利汽車周二曾飆6.6%，高見15.7元，收市仍維持逾6%的升幅，報15.62元，是表現最佳藍籌，並收復了周一失地。吉汽周三早段回落逾1%，下試10天線(15.35元)見支持。周二有逾170萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾20萬元淨流入。

蘋果公司(Apple Inc.)宣布下周二(13日)舉行發布會，市場預期iPhone 12將登場，並有機會針對中國市場推出入門版。消息刺激手機設備股上日呈強，舜宇光學曾升至120元，收升3.4%於119.5元，10天和20天線得而復失。周三早段反覆向上，高位升穿124元，技術上正在挑戰100及250天線(現同於約124.5元的水平)。周二分別有逾210萬元和逾30萬元淨流出其好倉和淡倉。

中國人壽周二逆市下跌0.8%，收市險守18元，並結束4日升勢。周三早段曾再跌逾1%，回至17.8元以下，其後跌幅收窄。周二有逾90萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾20萬元淨流出。

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