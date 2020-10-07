【全球攬炒】今年經濟料收縮4.8%　科法斯指疫情加劇政治風險

全球經濟研究機構科法斯集團(COFACE)發布第三季貿易風險報告指出，與上個季度類似，是次報告中的預測仍然具有非常高的不確定性，主要源於自6月份以來，全球新冠肺炎疫情持續惡化。目前針對新冠肺炎的疫苗和或療法尚未上市，受制約因素(封鎖期間)和疫情防護措施的雙重影響，企業和個人消費者紛紛推遲消費和投資計劃。

科法斯預計，2020年全球經濟收縮4.8%，至2021年將反彈4.4%。相比2019年，歐元區和美國的國內生產總值(GDP)將分別降低3.5個百分點和2個百分點。至少需要3年時間 才能恢復到疫情前的水平。同樣，世界貿易也僅會呈現局部反彈，科法斯預計，在經歷今年跌13%的低位後，明年將反彈3.5%。

與疫情前相比，持續降溫的經濟活動預計將加劇貧困、收入所得差距和社會不滿情緒。

該報告發布的最新科法斯年度政治風險指數顯示，除對人類和經濟活動的影響外，疫情還將加劇政治風險。除了衡量政治風險的傳統指標，科法斯今年還新增了疫情風險指數，用於衡量公眾對政府管控疫情成效的看法。疫情不僅有可能加劇內亂，其所造成的不滿情緒還可能會加劇此前就已爆發的社會事件，例如香港、法國和智利。

在發達經濟體中，西班牙、美國、英國和法國的民眾對政府在應對疫情方面的不滿度最高。而在新興國家中，伊朗和土耳其的社會風險位居首位。多個拉丁美洲國家(巴西、墨西哥、秘魯及哥倫比亞)以及南非都存在較高的政治和社會風險，並且受疫情的衝擊也相對較大。

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