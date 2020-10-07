分析料三星上季利潤大增35%　又關華為事...

三星電子將於周四(8日)公布上季營運數據，分析師預期季度利潤可能按年大增35%，主要受惠於手機銷售強勁以及華為貢獻訂單。

外媒引述Refinitiv的數據指出，分析師們估計三星7至9月的第三季利潤可能升至10.5萬億韓圜(約699.44億港元)，營業收入則可能增長3%。

DRAMeXchange數據則顯示，存儲器DRAM、NAND價格上季下跌。三星去年有一半的利潤來自晶片部門，雖然今年整體晶片業務平淡，但來自華為的訂單可能刺激銷售，南韓HI投資證券分析師Song Myung-sup表示，華為8月底開始的緊急訂單推高三星DRAM和NAND的出貨量，抵銷疲軟價格的影響。

此外，三星智能型手機利潤佔去年的1/3，今年上半年新冠肺炎大流行抑制了手機銷量，至今需求反彈後，利潤可能回升。分析師預計三星上季出貨量可能按季增48%，至8,000萬部。

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