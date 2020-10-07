調查：全球億萬富翁財富大反彈 呢3個行業最有「錢」途…

沈櫻淇(左2)稱香港億萬富豪人數略降至65人。

瑞銀及羅兵咸永道最新全球億萬富翁調查報告出爐，受惠各國推出救市措施，全球富翁的財富在4月至7月強力反彈，達10.2萬億美元(約79.56萬億港元)。當中，內地億萬富豪的數目亦創新高，總財富達1.7萬億美元(約13.26萬億港元)，較2018年大幅增加71%，冠絕全亞洲。

報告又顯示，亞洲為全球億萬富豪最多的區域，達831人，佔全球總數超過1/3。截至7月底，中國內地共451名億萬富翁，總財富佔全球億萬富豪的17%，高於2018年的11%。由於內地疫情自3月起緩和，刺激股市上升，這些富豪的財富於4月至7月間錄41%增長。

至於香港方面，羅兵咸永道香港私人銀行顧問業務合夥人沈櫻淇稱，本港億萬富豪人數略降至65人，與長期平均數值相符，主因本港仍以傳統行業為主，使其財富增長相對較緩慢。

值得留意的是受疫情影響，財富分布變得兩極化。醫療保健行業、科技及工業行業的億萬富豪財富成為增長主力，分別按年升10.2%、0.8%、4.8%。相反，傳統行業損失最慘重，材料、房地產及金融業的億萬富翁財富增長低於10%。報告預期，趨勢將會延續一段更長時間。

瑞銀財富管理投資總監辦公室大宗商品主管兼亞太區外匯及經濟主管施德銘表示，隨着全球政府陸續推出救市措施，未來通脹率將回升，屆時舊經濟行業富豪的資產有望上漲。

內地經濟在新冠肺炎疫情後已見反彈，施對其未來股市表現感樂觀，加上內地經濟目前以推動內需為主，減少受外圍影響的機會，預期明年內地億萬富豪數目仍會維持增長。

另外，他對美元匯率走勢持負面看法，由於新興市場發展活躍，估計美元在美國大選過後，將進一步走弱。

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