【大行報告】瑞銀下調滙豐目標價至31元
2020年10月07日 12:45
東網電視更多新聞短片
投資銀行——瑞銀發表的研究報告，將滙豐控股(00005)的目標價由40港元下調至31元，並將其2020至2023年每股盈利預測下調11%至16%不等。
瑞銀認為，滙控的長遠價值在於利潤和節省成本，明年的淨利息收入指標為250億美元，是2019年的18%，或2022年預期經調整税前收入的25%，成本預期會較2019年降3%，主要因為公司重組計劃或增加裁員的可能性，預期有形資產回報率在可見將來會維持在低於10%的水平。
該行又指出，影響滙控成本的因素仍在變化，包括地緣政治、英國脱歐、美國總統大選後潛在轉變等因素，暫時難以估計最終結果，但最有可能的情景，是風險會隨時間消散，而其良好的資本比率，亦有助其進行業務重組。
儘管滙豐目前估值已跌至2022年預測市盈率8倍，惟該行認為，近期國際局勢變化，令其營運前景將繼續面臨挑戰，從而影響投資者的信心。
－－－－－
星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。
查詢：23383021
Whatsapp：97273299
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！