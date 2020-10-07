【大行報告】瑞銀下調滙豐目標價至31元

瑞銀認為，滙控的長遠價值在於利潤和節省成本，明年的淨利息收入指標為250億美元，是2019年的18%，或2022年預期經調整税前收入的25%，成本預期會較2019年降3%，主要因為公司重組計劃或增加裁員的可能性，預期有形資產回報率在可見將來會維持在低於10%的水平。

該行又指出，影響滙控成本的因素仍在變化，包括地緣政治、英國脱歐、美國總統大選後潛在轉變等因素，暫時難以估計最終結果，但最有可能的情景，是風險會隨時間消散，而其良好的資本比率，亦有助其進行業務重組。

儘管滙豐目前估值已跌至2022年預測市盈率8倍，惟該行認為，近期國際局勢變化，令其營運前景將繼續面臨挑戰，從而影響投資者的信心。

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