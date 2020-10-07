調查：近半CEO對商業前景更負面　46%擬因應疫情裁員

根據YPO《全球脈搏：新的行政總裁前沿──領導新冠病毒疫情後的世界》調查顯示，與3月1日相比，近半來自100個國家或地區的行政總裁對商業前景看法更為負面。

當中，有49%的受訪者對前景持負面態度，但超過1/3(37%)的受訪者表示他們的業務前景稍為或更加樂觀。與之前的YPO調查數據相比，這兩種觀點均有顯著改善。

此外，領導者對未來12個月的收益增長最為樂觀，當中39%的受訪者預計收益將增長10%或以上，而35%的受訪者則預計收益將下降10%或以上。

至於勞動力前景變化較小。45%受訪者期望他們的僱員總數在一年內不變，而30%受訪者預計僱員總數將下降10%或以上。

40%受訪的領導者預計，明年他們的固定投資總額將保持不變，其餘受訪者的投資比例平均分配在10%以上的增減之間。

超過3/4(78%)的行政總裁表示，他們將在疫情後繼續提供靈活工作安排。各受訪的行政總裁認為，會因應疫情而對數碼或技術投資進行業務調整(51%)、精簡營運(包括裁員)(46%)及提高靈敏度(43%)，將帶來最大的長遠利益。

商務旅遊仍然不確定。雖然47%的企業領導者現在對參加當地的現場活動感到安心，但環球旅遊的安心程度則百感交集，其中12%的受訪者已經準備就緒，而27%的受訪不確定何時才能做足心理準備。

調查於9月21至24日進行，涉及2,572名受訪者，提供有關企業領導者對目前經濟前景、一年後業務預測以及疫情對工作場所的永久影響的觀點與見解。

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