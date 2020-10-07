北角皇都戲院大廈明日公開拍賣　底價47.7億元

第一太平戴維斯根據土地審裁處《土地(為重新發展而强制售賣)條例》作出的售賣令，將於周四(8日)上午十時正公開拍賣出售北角皇都戲院大廈，拍賣底價47.776億港元。

該物業(英皇道277至291號、渣華道4,4A-D,6,6A-D號及電廠街2至16號)的地盤面積約36,201.5方呎，現狀為一幢於1959年落成的商住大廈，其中包括商場、桌球室及兩幢住宅樓宇，部分獲古物諮詢委員會評為一級歷史建築物。

該物業現於2017年8月25日根據所憲載的港島規劃區第8區北角分區計劃大綱核准圖編號S/H8/26的所規劃用途為『商/住』。

該行估值及專業顧問服務董事總經理陳超國稱，是次推出拍賣的物業位於北角核心區，屬近期市面罕有，相信古諮會的評級應不會影響發展商的競投意欲。

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