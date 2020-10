香港會計師公會吊銷吳嘉權執業證書　為期16個月

香港會計師公會(HKICPA)轄下一紀律委員會,於2019年6月18日就執業會計師吳嘉權沒有或忽略遵守、維持或以其他方式應用公會頒布的專業準則對他作出譴責。紀律委員會另命令吊銷他的執業證書,並在16個月內不向其另發執業證書。此外,吳須繳付紀律程序費用52,977港元。

吳先對紀律委員會的命令提出上訴,其後撤銷,公會隨之根據命令吊銷吳的執業證書,由2020年9月21日起生效,為期16個月。

吳是聯禾執業會計師有限公司的唯一執業董事,負責事務所的品質監控系統。事務所於2016年被公會挑選進行執業審核。

執業審核人員於兩個抽選的審計項目發現多處違反審計準則的情況。該等違規顯示吳執行有關審計時沒有履行應有的專業水平及謹慎態度。此外,該等違規亦反映事務所沒有建立完備的品質監控系統,以確保由足夠人力資源來維持審計質素及按專業準則來執行審計項目。

公會經考慮所得資料後,根據香港法例第50章《專業會計師條例》第34(1)(a)(vi)對吳作出投訴。

吳承認投訴中的指控屬實。紀律委員會裁定吳違反(i)Code of Ethics for Professional Accountants 第100.5(c)條及第130條有關「Professional Competence and Due Care」的基本原則,以及(ii)Hong Kong Standard on Quality Control 1 「Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Financial Statements, and Other Assurance and Related Services Engagements」。

經考慮有關情況後,紀律委員會根據《專業會計師條例》第35(1)條向吳作出上述命

令。

