青盛苑兩房連地價賣416萬　創今年新低

已補價自由市場居屋現低價買賣。中原蔡偉明表示，青衣青盛苑低層19室，實用面積381方呎，兩房間隔，新近於自由市場以416萬元易手，呎價10,919元，撇除年中一宗380萬元的內部轉讓個案，新成交樓價及呎價均屬屋苑今年新低。

他續指，原業主於今年5月底放售單位，自由市場叫價499萬元，6月降價至468萬元，7月進一步降價至438萬元，最終減至416萬元獲承接，共減83萬元或17%。新買家為一對年輕夫婦，家人本身亦居於青衣，為方便照應，所以考慮不久便拍板承接。

據了解，原業主早於1985年以12.41萬元一手買入，當時仍未補地價，持貨長達35年，即使大幅減價賣樓，相信扣除補地價後，獲利依然可觀。

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