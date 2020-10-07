第一太平戴維斯：今年甲廈租金睇跌15至20%

香港甲級寫字樓租金繼續偏軟，已較峰值下跌14%，有報告更預測整體租金全年將錄得最多20%的跌幅。

第一太平戴維斯發布第三季寫字樓租賃報告指出，整體租金於2020年第三季度按季下跌3.4%，港島及九龍租金分別下跌5.8%及1.3%。港島區方面，跌幅較大的為中環、灣仔/銅鑼灣及港島東，租金分別下跌5%、6.6%及4.2%。九龍方面，尖沙咀及九龍東的租金分別下跌2.3%及0.3%。

另方面，寫字樓整體空置率由2020年6月的6.02%，面積約355萬方呎，急升至2020年9月的6.82%，面積約403萬方呎。第三季，中環及灣仔/銅鑼灣的空置率分別上升至6.8%及7.2%。港島東方面雖然上升至2.4%，但仍是最低的。除了九龍東外，九龍的空置率同樣上升，尖沙咀及九龍西的空置率分別上升至6%及4.6%。

第一太平戴維斯香港副董事總經理及商業樓宇租務部主管劉偉基先生表示，中環及尖沙咀的空置率急升主要是由於主要租戶遷出，並預計該整合趨勢將持續至明年。

該公司預測，整體甲級寫字樓租金全年將下跌15至20%。中環將下跌20至25%，2021年本地生產總值增長率將會好轉，但預計明年甲級寫字樓整體租金將下跌2.5至5%。

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